«È necessario intervenire al più presto per potenziare l’illuminazione delle rotatorie nella circonvallazione tra Senorbì e Suelli». Lo sostiene Paola Casula, sindaca di Guasila e consigliera regionale di maggioranza (“Sinistra futura”), prima firmataria di un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale e la Città metropolitana di Cagliari a intervenire sul potenziamento dell’illuminazione nelle cinque rotonde lungo il tratto compreso tra il chilometro 16 e il chilometro 27 della Statale 128, in modo da garantire sicurezza e una migliore visibilità agli automobilisti che vi transitano quotidianamente.

«Nel corso della seduta dedicata alla variazione di bilancio in Consiglio regionale, è stato adottato un testo molto importante per la Trexenta e per tutti coloro che vivono il nostro territorio - sottolinea Casula -, un intervento che si rivelerà fondamentale per la mobilità interna».

L’emendamento approvato in Aula è stato presentato dai consiglieri Paola Casula, Luca Pizzuto e Giuseppino Canu e risponde a una reale esigenza di sicurezza stradale e di modernizzazione delle infrastrutture viarie, segnalate più volte dai cittadini e dagli amministratori comunali del territorio. La Statale 128, denominata anche Centrale Sarda, ha origine a nord di Monastir dalla Statale 131 Carlo Felice e si dirige verso nord su un tracciato abbastanza scorrevole, per la prima parte; attraversa i centri di Senorbì, Suelli, Mandas e Serri, dove diparte la Statale 198 di Seui e Lanusei.

