Un sostegno concreto ai cittadini alle prese con debiti tributari e patrimoniali arretrati. È questo l'obiettivo della misura approvata dal Comune di Ortacesus, che ha scelto di aderire alla “Rottamazione quinquies”, introducendo la possibilità di definire in forma agevolata alcune posizioni debitorie nei confronti dell'ente. L'amministrazione comunale ha completato l'iter previsto e ha approvato le modalità operative per consentire ai contribuenti di regolarizzare i debiti pregressi beneficiando dell'abbattimento di sanzioni e interessi, secondo quanto previsto dalla disciplina della definizione agevolata. L'obiettivo è duplice: da una parte venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie e dei contribuenti, dall'altra favorire il recupero delle somme dovute all’ente.

L’amministrazione ha accelerato le procedure anche alla luce della proroga dei termini, attivandosi per completare gli adempimenti e approvare la delibera nei tempi utili. Una scelta che, nelle intenzioni dell'esecutivo, vuole trasformare uno strumento previsto dalla normativa in un aiuto concreto per i cittadini che intendono mettersi in regola. «Approfittando della proroga del termine la Giunta si è attivata immediatamente per completare l'iter e approvare la delibera nei tempi utili, offrendo ai cittadini uno strumento concreto di supporto economico», spiega il sindaco Edoardo Di Martino. Il primo cittadino interpreta il provvedimento anche come un primo segnale del nuovo metodo di lavoro dell'amministrazione: «Un segnale chiaro del metodo di lavoro e dell'attenzione alle opportunità che intendiamo portare avanti».

La misura, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, consente agli enti locali di intervenire sulla definizione agevolata delle proprie entrate secondo le modalità stabilite dalla normativa e dai regolamenti comunali. Diversi Comuni italiani hanno già adottato provvedimenti analoghi, prevedendo per i contribuenti la possibilità di estinguere determinate pendenze con condizioni più favorevoli.

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