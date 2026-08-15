A Guasila la festa patronale della Beata Vergine Assunta quest’anno ha dovuto rinunciare a uno dei suoi appuntamenti più attesi, ma la tradizione di S’Acchiscedda ha trovato comunque un modo per essere celebrata e raccontata attraverso l’arte. È proprio a questa antica tradizione guasilese, la particolare “caccia alla giovenca” che si svolge abitualmente all’alba del 14 agosto, che è dedicata la mostra collettiva “Artiste per Guasila – S’Acchiscedda”, allestita nella sala consiliare di piazza Municipio. Un’iniziativa che, fin dall’inaugurazione del 13 agosto, ha riscosso apprezzamento e curiosità, richiamando numerosi visitatori. In esposizione le opere di Martina Espa, ricamatrice, Annarita Atzori, pittrice sociale e acquarellista, e Maddalena Mereu, pittrice. Tre sensibilità artistiche differenti che si incontrano in un percorso dedicato all’identità e al patrimonio culturale di Guasila.

Quest’anno S’Acchiscedda non si è potuta svolgere nella sua forma consueta a causa delle misure sanitarie adottate dalla Asl e dalla Regione nell’ambito dell’emergenza legata alla dermatite nodulare contagiosa bovina. La comunità ha però voluto mantenere vivo il significato della ricorrenza con un rito celebrativo. All’alba del 14 agosto i cavalieri, vestiti a festa, si sono ritrovati a su prau Paudu e da lì hanno dato vita a un piccolo corteo per le vie del paese, raggiungendo prima la casa de su Priori e de sa Priorissa e poi la piazza della chiesa. Qui al parroco don Gianmarco Lorrai è stata consegnata la canna con il fazzoletto che, in assenza del cavaliere vincitore, è stata offerta alla Madonna.

La mostra nasce dunque in un momento particolare, segnato dall’assenza della manifestazione tradizionale ma anche dalla volontà di non interrompere il filo che lega passato e presente. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione culturale di Alessandra Sorcinelli, madrina e coordinatrice della mostra, e con il sostegno dell’amministrazione comunale di Guasila. Dopo il buon riscontro dell’inaugurazione, anche ieri e oggi sono stati numerosi i visitatori che hanno scelto di entrare nella sala consiliare, incontrare le artiste e scoprire un’esposizione che unisce creatività e identità locale. La mostra sarà visitabile fino a domani, domenica 16 agosto, dalle 18.30 alle 21 e dalle 22 alle 24, con un’apertura pensata anche per accompagnare le serate della festa patronale.

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