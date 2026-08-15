È iniziato a Guasila il conto alla rovescia dei minuti che mancano alla 39ª edizione del Palio di Santa Maria, appuntamento centrale dei festeggiamenti per la Beata Vergine Assunta e una delle competizioni equestri più attese dell’estate in Trexenta. Alle 17 apriranno i cancelli del galoppatoio comunale verso Villanovafranca, dove scenderanno in pista i cavalli Anglo-Arabi, impegnati nella tradizionale corsa a pelo. A rendere particolarmente interessante questa edizione è il montepremi complessivo di 25 mila euro, uno dei più alti mai messi in palio a Guasila. Al vincitore andranno 15 mila euro e il Trofeo del Comune; previsti 4 mila euro per il secondo classificato, 2.500 per il terzo, 1.500 per il quarto e 800 per il quinto.

Organizza l’Associazione Ippica Guasilese, presieduta da Carlo Murru, in collaborazione con il Comune e l’Unione della Trexenta. Una sfida che, negli anni, ha contribuito a costruire la tradizione equestre del paese e a formare fantini arrivati poi a competere anche nei più importanti appuntamenti nazionali, compreso il Palio di Siena. «Il Palio di Guasila è un’eccellenza identitaria», spiega Murru, «su questa pista si sono formati fantini che hanno fatto la storia nei palcoscenici più prestigiosi d’Italia, compreso Siena. Quest’anno abbiamo un montepremi di primissimo piano e ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico». Accanto alla gara ci sarà anche un momento dedicato alla tradizione e alla spettacolarità. I vicinati storici di Guasila, i “bixinaus”, saranno infatti gemellati con i Comuni partecipanti al Palio. Un abbinamento che porterà in pista, insieme ai fantini, anche il tifo e i colori delle diverse comunità, rafforzando il carattere popolare della manifestazione.

Il programma prevede inoltre l’esibizione della Giara oristanese, con le spettacolari pariglie acrobatiche. Cavalli e cavalieri saranno protagonisti di evoluzioni e numeri di abilità per il pubblico del galoppatoio. Per la competizione delle pariglie è previsto un montepremi di 1.200 euro. La festa continuerà questa sera nel centro abitato. Dopo le corse e lo spettacolo equestre, sarà la musica a chiudere la giornata di Ferragosto, con il concerto di Roy Paci & Aretuska. Una lunga giornata tra competizione, tradizioni locali e musica, nel segno della festa di Santa Maria.

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