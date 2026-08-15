Sarà una serata all’insegna della tradizione, della fede e dello spettacolo quella che oggi accompagnerà i festeggiamenti di Ferragosto a Nora, con la celebrazione dedicata alla Vergine Assunta.

Il programma prenderà il via alle 19, nella suggestiva cornice della chiesetta di Sant’Efisio, dove verrà celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione religiosa, spazio alla tradizionale processione a mare: la statua della Vergine sarà accompagnata dai pescatori e da numerose imbarcazioni e attraverserà le acque del golfo di Nora, in uno dei momenti più attesi e partecipati della giornata.

La serata proseguirà con uno spettacolo pirotecnico, che illuminerà la baia di Nora, regalando a cittadini e visitatori un appuntamento particolarmente suggestivo. I festeggiamenti continueranno poi in piazza del Popolo, dove è in programma lo spettacolo “Game Over”, per concludere la giornata di Ferragosto tra musica e intrattenimento.

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