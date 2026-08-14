Simona Quadarella bissa l'oro degli 800 con il successo nei 1500 stile libero agli Europei di Parigi. L'azzurra nuota in 15'46"22 con il record dei campionati e conquista così il quarto titolo continentale consecutivo anche nella distanza lunga. Argento e bronzo alle tedesche Isabel Gose e Maya Werner.

«Oggi è stata veramente dura, ho provato a partire un po' più forte ma penso che non sia stata una buona idea. Sono comunque contenta di aver vinto, felicissima, è sempre un oro europeo ma speravo qualcosa meno. Non ero mai riuscita a fare sotto i 15'50" agli Europei».

Medaglia per l’Italia anche nella staffetta 4x100 stile libero mista: bronzo. Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci fanno il nuovo record italiano in 3'20"80 e chiudono dietro a Russia, oro, e Olanda, argento.

© Riproduzione riservata