Il Comune di Selargius ha fissato i termini per la concessione e gestione degli impianti sportivi comunali per lo svolgimento dell’attività annuale sportiva 2026/2027: sono disponibili l'impianto sportivo polivalente "Generale Porcu", l'impianto di calcio di via delle Ginestre, gli impianti sportivi/palestre al chiuso, di via Ariosto, la palestra di via Parigi e la palestra di via delle Begonie.

Si precisa, fa sapere il Comune, che in considerazione delle attrezzature allo stato attuale presenti e nell’ottica di preservare la struttura di recente ristrutturazione, la disponibilità e l’uso della palestra di via Parigi sono limitati ai seguenti sport: pallavolo - attività ludico – ricreative – sportive che si svolgono a corpo libero senza l’impiego di attrezzature pesanti che possano danneggiare il manto, le pareti e in genere la struttura.

Tutte le domande vanno presentate entro il 23 agosto.

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