Barrali, dopo lo stop dello scorso anno torna la Sagra degli OrtaggiUna decisione presa dagli organizzatori e dal Comune in segno di solidarietà verso gli agricoltori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tutto pronto, nel centro della Trexenta, per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate giunto quest’anno alla sedicesima edizione.
La manifestazione si terrà il 29 agosto, alle 20, in Piazza del Popolo. La Sagra degli Ortaggi, organizzata dalla Pro Loco, torna dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa delle grandinate estive che avevano distrutto il 60 per cento delle produzioni agricole.
Una decisione presa dagli organizzatori e dal Comune in segno di solidarietà verso gli agricoltori. Quest’anno si torna alla normalità. Dopo la cena sotto le stelle con i piatti tipici della tradizione barralese (possibile prenotarsi fino al 27 agosto al numero) la serata proseguirà con musica e balli in piazza.