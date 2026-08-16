Burcei, al via le domande per i contributi sulle case in affittoEcco i requisiti per poter usufruire della misura
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Al Comune di Burcei sono aperti i termini per richiedere i contributi regionali per il sostegno del canone di locazione relativo all'annualità 2026.
Gli utenti devono avere la residenza nel Comune di Burcei e nell'alloggio in locazione (con contratto ad uso abitativo regolarmente registrato), il possesso di Spid o Cie (Carta d’Identità Elettronica).
L'Isee ordinario o corrente per accedere al contributo non deve essere superiore a euro15.908,10.
Non bisogna essere beneficiari dell'assegno di Inclusione. Le domande devono essere inviate esclusivamente online entro e non oltre venerdì 26 settembre 2026.