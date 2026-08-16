A Mandas è linea dura contro chi abbandona i rifiuti. Nei giorni scorsi sono state notificate diverse sanzioni e i controlli proseguiranno con verifiche a tappeto nelle campagne e nel centro abitato, con il coinvolgimento di Carabinieri, Corpo forestale e Polizia municipale.

«Da un lato posso capire che non sia piacevole ricevere a casa le multe e le relative conseguenze amministrative e penali per l'abbandono dei rifiuti», dice il sindaco Umberto Oppus. «Ma, considerata l'esigenza di tutelare l'ambiente, il nostro paese e le campagne, proseguiamo nelle segnalazioni e nelle verifiche a tappeto».

L'amministrazione comunale ha già raccolto elementi utili a individuare alcuni responsabili. A fine luglio, nelle campagne erano state trovate buste contenenti rifiuti, documenti e persino copie di biglietti aerei per l'Egitto. Il materiale era stato consegnato ai carabinieri.

Il problema riguarda anche i piccoli rifiuti lasciati lungo le strade rurali: bottiglie, lattine, contenitori di plastica. «Serve la collaborazione di chi va in campagna per lavoro o per diletto per non abbandonare bottiglie di vetro o plastica, lattine e altro», sottolinea Oppus.

La campagna contro l'abbandono dei rifiuti prosegue dunque con controlli e sanzioni. L'obiettivo, ribadisce il Comune, è difendere il territorio e non permettere che le campagne diventino discariche a cielo aperto.

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