Quasi ventimila persone la sera di Ferragosto si sono riversate sulla spiaggia di Cala della Marina di San Pietro (Castiadas) per festeggiare la Madonna dell’Assunta.

Un successo oltre ogni aspettativa che ha unito fede e tradizione popolare. «È stata una serata straordinaria – ha detto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - quasi ventimila persone hanno affollato la spiaggia, insieme agli ospiti dei chioschi, dei locali e delle strutture ricettive della Cala della Marina e alle migliaia di persone presenti nella vicina Cala Sinzias».

La celebrazione è iniziata con la processione della Madonna dalla chiesa di San Pietro fino al mare, dove don Gigi Zuncheddu ha celebrato la Santa Messa. Subito dopo la processione a mare. La Madonna, accompagnata dalle numerose imbarcazioni lungo la costa, sembrava quasi benedire dal mare gli angoli più belli del litorale. Alle 21.30 il gran finale con i fuochi d’artificio direttamente sull’acqua.

«Da sindaco – ha aggiunto Murgioni - ho vissuto questa giornata con grande emozione e orgoglio, vedendo una comunità unita nel custodire le proprie tradizioni e nel valorizzare la bellezza del territorio».

Da parte del primo cittadino «un ringraziamento a don Gigi Zuncheddu, al presidente Andrea Zedda, a tutto il comitato e a coloro che hanno lavorato per la riuscita della manifestazione e, in modo particolare, alle forze dell’ordine, ai carabinieri presenti con il comandante della stazione di Castiadas, maresciallo Pinto, alla polizia locale con il responsabile dell’ufficio Domenico De Luce e alle associazioni di volontariato, che con il loro prezioso impegno hanno contribuito a garantire sicurezza, assistenza e il buon svolgimento della serata».

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