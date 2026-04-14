Ortacesus chiude il mandato amministrativo con un bilancio improntato alla concretezza e alla continuità dell’azione amministrativa. È quello che si legge nel documento di fine legislatura 2020–2026 approvato dalla maggioranza consiliare guidata dalla sindaca Maria Carmela Lecca. Al centro dell’attività, «il rafforzamento dei controlli interni e il mantenimento degli equilibri finanziari, accompagnati dall’implementazione degli strumenti di trasparenza, seppur con alcune criticità tecniche ancora da perfezionare». L’amministrazione cittadina ha concentrato risorse ed energie nella manutenzione e nella messa in sicurezza del patrimonio pubblico, intervenendo su impianti sportivi, illuminazione, viabilità ed edifici comunali. Tra le opere più rilevanti, la riqualificazione degli impianti di Santa Marta, gli interventi sulla piscina e sul Museo del grano, oltre alla sistemazione di scuole, teatro e municipio.

Avviati anche progetti strategici, come l’ampliamento del cimitero e la riqualificazione urbana di alcune aree del paese. «Attenzione costante - si legge ancora nel documento - è stata riservata alla scuola e ai giovani, con il sostegno a iniziative educative, viaggi di istruzione e progetti di cittadinanza attiva. In ambito sociale, si segnalano l’avvio del volontariato civico, il potenziamento dei servizi per gli anziani e la riapertura della biblioteca, cui si affiancherà a breve la ludoteca. Parallelamente, il Comune ha investito nella promozione turistica e culturale, valorizzando il patrimonio locale e rafforzando la collaborazione con il territorio della Trexenta».

Un mandato segnato da numerosi interventi diffusi e dalla partecipazione a finanziamenti, inclusi quelli del PNRR, «con l’obiettivo di consolidare servizi, infrastrutture e qualità della vita della comunità».

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