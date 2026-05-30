Quattro riconoscimenti ad altrettanti carabinieri che hanno salvato vite umane a Cagliari e Quartu Sant’Elena.

A consegnare i quattro encomi semplici è stato, questa mattina, il Generale di Brigata Luigi Grasso, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari in visita alla Compagnia di Quartu Sant'Elena e alla Stazione temporanea di Flumini.

I primi tre riconoscimenti sono legati a un delicato intervento avvenuto a Quartu Sant'Elena nell’ottobre 2024, quando una giovane minorenne, colpita da una profonda crisi depressiva, minacciava di lanciarsi dal balcone della propria abitazione. L'azione coordinata dei militari ha permesso di scongiurare la tragedia e, in particolare, il Vice Brigadiere Francesco Donatelli, dalla Centrale Operativa di Quartu Sant’Elena, ha gestito i primi concitati momenti instaurando con la giovane un dialogo empatico e tenendola al telefono con estrema umanità fino all'arrivo dei soccorsi, mentre sul posto sono intervenuti il Maresciallo Capo Stefano Pais e l'Appuntato Scelto Q.S. Daniel Pezzulo, i quali, grazie a una ferma determinazione e a una paziente opera di persuasione, sono riusciti a convincere la ragazza a desistere dall'insano gesto.

Il quarto encomio è stato consegnato all'Appuntato Scelto Q.S. Marcello Sebis, all’epoca addetto alla Sezione Radiomobile di Cagliari, per un intervento altrettanto critico avvenuto nell’agosto 2023 nel capoluogo. In quell'occasione, Sebis era intervenuto in soccorso di un uomo che, dopo essersi cosparso di benzina, minacciava di darsi fuoco. Attraverso una prolungata ed efficace opera di mediazione, il militare era riuscito a conquistare la fiducia dell'uomo, inducendolo a interrompere l'azione suicida.

Durante la cerimonia, il Generale Grasso ha elogiato l’esempio portato dai militari premiati, sottolineando come il loro operato, oltre a riscuotere il plauso dell'opinione pubblica, abbia accresciuto il prestigio dell'Istituzione, incarnando i valori di generoso altruismo e vicinanza al cittadino che da sempre contraddistinguono l'Arma dei Carabinieri.

(Unioneonline)

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