I carabinieri della Compagnia di Isili hanno lavorato fino a tarda notte per completare i rilievi e ricostruire il tragico incidente in cui ieri ha perso la vita Lorenzo Spano, tre anni e mezzo, travolto dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri.

Un drammatico episodio avvenuto intorno alle 15.30, le cui circostanze sono ancora non del tutto chiare. Probabilmente il piccolo Lorenzo stava giocando, mentre il padre durante una manovra con il grosso mezzo lo ha travolto accidentalmente.

Troppo pesante il trattore per quel corpicino, troppo gravi le lesioni riportate: i soccorritori hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare, il piccolo è morto prima del trasporto in ospedale, gettando nello sconforto i familiari e in particolare la mamma, Manuela Mulargia, in attesa del suo secondo figlio, che è stata visitata dai medici.

Gelo e tristezza nella piccola comunità di Nurri, in piena campagna elettorale per le elezioni comunali del 7 e 8 giugno: l’attività dei candidati è stata interrotta, nel paese è piombato il silenzio.

Sonia Gioia

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