A Siurgus Donigala una domenica all’insegna della natura, della condivisione e dell’educazione ambientale. Questa mattina si è svolta la “Passeggiata ecologica”, iniziativa promossa dal Cif che ha coinvolto cittadini e famiglie in un percorso dal centro abitato fino al bosco di Cavanazzu.

Nel cuore dell’area verde, don Sergio Girau ha celebrato la Santa Messa accanto al nuovo parco avventura “Boscogufo”, struttura pensata soprattutto per i più piccoli. Tra casette sugli alberi, ponti sospesi e percorsi immersi nel verde, il parco punta a diventare un luogo di incontro e crescita, dove gioco e rispetto per l’ambiente si uniscono.

“Boscogufo” nasce grazie ai finanziamenti del PST della Regione Sardegna e presto sarà inaugurato ufficialmente. L’obiettivo è offrire alla comunità uno spazio educativo e ricreativo capace di valorizzare il patrimonio naturalistico del territorio.

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