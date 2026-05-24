Domani, alle 16,45, si riunisce il Consiglio comunale di Sinnai. All’ordine del giorno l’esame di alcune variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, l’esame del riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, l’ approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2025.

Si parlerà anche del rendiconto di gestione dell'esercizio 2025 e del resoconto del recente viaggio in Uganda della delegazione del Comune di Sinnai nel contesto del progetto WaEPA.

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