A partire da domani, lunedì 25 maggio, la cittadina di Elmas sarà interessata da una serie di importanti modifiche alla circolazione stradale dovute sia al proseguimento dei festeggiamenti in onore della compatrona, Santa Caterina d’Alessandria, sia all'avvio di due distinti interventi di manutenzione e infrastrutturazione della rete. Il Comando della Polizia locale ha infatti emesso specifiche ordinanze per regolamentare il traffico e garantire la sicurezza pubblica nei punti nevralgici del territorio comunale.

Il centro abitato si appresta a vivere le giornate conclusive delle celebrazioni religiose e civili. Per la serata di lunedì è prevista la processione di rientro del simulacro della Santa dalla chiesetta campestre verso la chiesa parrocchiale. Il corteo, che si muoverà dalle ore 19:30 fino al termine dell’evento, comporterà la sospensione temporanea e itinerante della circolazione lungo un tracciato che include la viabilità del campo sportivo Sanna, via Wright, via Sulcitana, via dell'Arma Azzurra e via Suella. Nella stessa giornata, via Padre Pibiri rimarrà interdetta alla circolazione e alla sosta con rimozione forzata dalle ore 16:00 alle ore 24:00, mentre in via Suella scatterà il divieto di transito e sosta dalle ore 20:00 alle ore 24:00. I festeggiamenti proseguiranno martedì 26 maggio con un ulteriore processione serale che, sempre dalle ore 19:30 , attraverserà numerose strade del paese, tra cui via Asquer di Flumini, via Boi, via Sestu e via Barsanti, terminando sul sagrato della chiesa parrocchiale prima dei saluti finali in piazza Padre Pio.

In contemporanea con le deviazioni per le processioni, domani prenderanno il via anche i lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Sulcitana, compreso tra le intersezioni con via del Pino Solitario e via Carloforte. Gli interventi, finalizzati alla bonifica di alcuni cedimenti stradali, si protrarranno fino al 5 giugno nella fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 18:00. In questo settore la carreggiata sarà ridotta e il traffico verrà regolato a senso unico alternato tramite l'ausilio di movieri. Tale cantiere comporterà una temporanea rivoluzione del trasporto pubblico locale dal 25 al 30 maggio: i bus delle linee Ctm e Arst diretti verso Cagliari saranno deviati su via Carloforte, via Sant'Antioco, via Don Sturzo e via Bronte, mentre i mezzi diretti verso Assemini seguiranno il percorso inverso, con l'istituzione di fermate provvisorie all'altezza di via Lana e di fronte all'ex locale Lidl.

Infine, da martedì 26 maggio e fino al 19 giugno, le operazioni di scavo si sposteranno fuori dal centro abitato per la posa di un nuovo impianto di rete interrata a bassa tensione per conto di E-Distribuzione. I lavori interesseranno la fascia oraria dalle ore 7:30 alle ore 17:00 lungo il tratto di via Caduti di Nassiriya situato tra la rotatoria di via dei Trasvolatori, la rotonda in località Santa Caterina e la nuova viabilità ex Fas. Anche in questo caso sono previsti restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati gestiti da movieri nei momenti di maggior traffico, mentre l'ordinanza vieta tassativamente la chiusura totale della carreggiata per non bloccare i collegamenti stradali. Le autorità raccomandano agli automobilisti la massima prudenza e il rispetto della segnaletica temporanea che verrà posizionata dalle ditte incaricate.

© Riproduzione riservata