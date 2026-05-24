Sono state sistemate nel tratto quartese del Poetto e in alcune spiagge della costa, le isole ecologiche con le batterie di bidoni per la raccolta differenziata di vetro, plastica, carta e secco.

Come l’anno scorso, per garantire maggiore decoro al lungomare, i cestini sono in legno e sono sormontanti da una sorta di copertura a ombrello anche questa in legno. Vengono svuotati ogni giorno insieme a quelli che si trovano lungo la passeggiata nei tratti dove non ci sono i cantieri per la riqualificazione. E da giugno, per cercare di prevenire l’abbandono dei rifiuti in spiaggia, arriva anche l’ecomobile. Si tratta di un’area ecologica che sarà di volta in volta spostata laddove si ritiene possa servire di più.

La spiaggia del Poetto nel periodo estivo richiama infatti migliaia di persone con la conseguente produzione di un’ampia quantità di spazzatura e con molti che gettano i resti di pranzi e merende sulla sabbia. Insieme spesso anche a ombrelloni rotti e sedie che vengono lasciate ai piedi delle isole ecologiche.

L’ecomobile sarà disponibile tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 19, per tutta la stagione. Un contributo in più anche in termini di sensibilizzazione, per evitare di vedere sacchetti in terra o nei cestini gettacarte, ma anche per evitare sanzioni. Intanto va avanti anche la pulizia giornaliera degli arenili con i pulispiaggia. I mezzi rimestano la sabbia anche per eliminare eventuali cocci di vetro o siringhe che potrebbero essere stati gettati da qualcuno. Nella costa viene utilizzato anche un piccolo trattorino in grado di passare tra le insenature.

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