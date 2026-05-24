Quartucciu, incendio in un campo incolto vicino alle case: «Abbiamo visto chi ha messo fuoco»I vigili del fuoco sul posto dopo l’allarme lanciato dai cittadini
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Paura questo pomeriggio intorno alle 13:30, in un terreno comunale di via Pabillonis dove un incendio ha interessato le sterpaglie e l’erba alta ormai completamente secca.
Le fiamme, visibili anche a distanza, si sono propagate rapidamente alimentate dal caldo.
Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe stato provocato da un gesto volontario, con alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente lanciato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, allertati da alcuni cittadini che hanno immediatamente lanciato l’allarme, con le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area per evitare che l’incendio potesse avvicinarsi alle abitazioni vicine.
L’episodio riaccende l’attenzione sul problema della pulizia dei terreni, soprattutto nel periodo estivo, e gli episodi di microcriminalità che si stanno verificando a Quartucciu negli ultimi mesi.