Paura questo pomeriggio intorno alle 13:30, in un terreno comunale di via Pabillonis dove un incendio ha interessato le sterpaglie e l’erba alta ormai completamente secca.

Le fiamme, visibili anche a distanza, si sono propagate rapidamente alimentate dal caldo.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe stato provocato da un gesto volontario, con alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, allertati da alcuni cittadini che hanno immediatamente lanciato l’allarme, con le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area per evitare che l’incendio potesse avvicinarsi alle abitazioni vicine.

L’episodio riaccende l’attenzione sul problema della pulizia dei terreni, soprattutto nel periodo estivo, e gli episodi di microcriminalità che si stanno verificando a Quartucciu negli ultimi mesi.

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