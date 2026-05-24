Villasalto ricorda mercoledì prossimo i 120 anni il massacro di "Piazza Forreddu" a Villasalto dopo che 250 abitanti si riunirono per avere il lavoro e il pane. La protesta si concluse con la morte di cinque manifestanti, uccisi a fucilate dalle forze dell'ordine che spararono per reprimere la rivolta in un Gerrei poverissimo.

Morirono Giovanni Simbula, Raffaele Lussu, Giovanni Cinus, Efisio Cera e Raffaele Melis, diventati simbolo delle lotte dei lavoratori del Gerrei. Quel terribile 27 maggio del 1906 non è stato mai dimenticato. Sarà ricordato anche mercoledì prossimo con la celebrazione nella chiesa parrocchiale di una messa alle 10- Seguirà la commemorazione da parte del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide eretta in ricordo dei caduti.

Erano quelli di inizio Novecento tempi difficili col carovita, la mancanza di lavoro, la crisi della miniera, dei campi e della pastorizia. Da qui anche la protesta di 120 anni fa, culminata nel terribile massacro.

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