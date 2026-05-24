Mercoledì si riunisce il Consiglio comunale, ultima seduta della consliatura  visto che fra due settimane a Muravera si voterà per eleggere sindaco e consiglieri.  La riunione è prevista per le ore 11. 

Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, l’assemblea dovrà esaminare diverse variazioni di bilancio comprensive di una parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato.

© Riproduzione riservata