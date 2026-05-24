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24 maggio 2026 alle 12:41
Muravera, mercoledì riunione del Consiglio comunaleDa discutere diverse variazioni di bilancio
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Mercoledì si riunisce il Consiglio comunale, ultima seduta della consliatura visto che fra due settimane a Muravera si voterà per eleggere sindaco e consiglieri. La riunione è prevista per le ore 11.
Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, l’assemblea dovrà esaminare diverse variazioni di bilancio comprensive di una parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato.
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