Si è conclusa con successo la seconda edizione di “Tribù - K: Incontri d’autore e laboratori letterari”, rassegna culturale del Dipartimento di lettere, geografia e arte dell’Istituto “Meucci-Mattei” di Decimomannu.

A chiudere il ciclo di incontri, coordinato dalla referente Gabriella Mocci, è stata la presentazione del romanzo di Melania Muscas, “Sherden vol. 2 - Il sangue degli immortali”, che ha entusiasmato gli studenti dalle classi prime alle quarte.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la lettura come esperienza personale e condivisa, stimolando lo spirito critico dei ragazzi attraverso il dialogo con gli autori e l'avvicinamento al mondo dell’editoria contemporanea.

“Il sangue degli immortali”, secondo capitolo della fortunata saga fantasy-storico Sherden, traspone il lettore nell’affascinante epoca del mito dei popoli del mare e della Sardegna nuragica. Con una scrittura evocativa e un ritmo serrato, il romanzo intreccia accuratezza storica, intrighi, magia e temi universali come l’identità e il coraggio, catturando l’immaginazione dei giovani lettori.

L'evento conclusivo è stato preceduto da un attento lavoro di lettura e analisi in classe da parte degli studenti, che hanno formulato domande e riflessioni. L’incontro è stato moderato con competenza dalla professoressa Maria Grazia Mattana. Con questo appuntamento cala il sipario su un’edizione ricca di emozioni, con l’auspicio della comunità scolastica di rinnovare il progetto il prossimo anno.

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