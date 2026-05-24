Tragedia a Nurri: bimbo muore travolto dal trattore guidato dal padreImmediati i soccorsi, ma per il piccolo Lorenzo Spano non c’è stato nulla da fare
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Non ce l'ha fatto il piccolo Lorenzo Spano, è morto questo pomeriggio intorno alle 15,30 sotto le ruote del trattore di papà Stefano.
E' successo a Nurri in località Guzzini in un normale pomeriggio di primavera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Isili, il 118, l'elisoccorso, i Vigili del Fuoco ma nonostante gli interventi immediati il piccolo non ce l'ha fatta.
E' stata invece caricata in ambulanza la giovane mamma Manuela, in attesa del suo secondo bimbo.
Una tragedia che ha gelato la piccola comunità del Sarcidano, dove è sceso il silenzio.