Risolto il problema di via Cimabue e via Eleonora d’Arborea, gli alberi continuano a fare danni lungo le strade di Quartu.

Questa volta il problema riguarda via Palestrina, dove le radici degli alberi della scuola hanno sollevato l’asfalto tanto che si fa fatica a procedere con l’auto. Il problema è peggiorato negli ultimi tempi e inoltre c’è anche il rischio che i passanti, tra cui i bambini con i loro genitori, possano cadere e farsi male. Tutto ancora una volta dipende dalla piantumazione selvaggia che negli anni aveva riguardato i viali e i parchi della città ma soprattutto le scuole dove anni e anni fa, in occasione delle Feste degli alberi, venivano mese a dimora piante senza effettuare i controlli necessari e che poi crescevano con le radici che si facevano strada sotto l’asfalto e i marciapiedi.

Nei mesi scorsi il problema è stato risolto in via Eleonora d’Arborea e Cimabue dove sono stati prima tagliati i pini che avevano causato i danni con le radici e poi è stata riasfaltata la strada.

In altre zone dove sono stati abbattuti gli alberi, come via S’Arrulloni, via Beethoven, via Marconi e così via, questi sono stati sostituiti con altre piante in grado di non creare danni alla pavimentazione.

© Riproduzione riservata