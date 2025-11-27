Ha riaperto oggi nella nuova veste l’ufficio postale di Mandas. Sono, infatti, terminati i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti. In un contesto generale in cui in molte realtà periferiche si assiste a una progressiva riduzione dell’offerta dei servizi, Poste Italiane non solo mantiene la sua capillarità ma rafforza la propria presenza investendo nel futuro del territorio con progetti, interventi e iniziative concrete finalizzate a valorizzare le comunità meno densamente abitate per un’Italia più inclusiva, connessa e vicina ai bisogni di ogni cittadino e di ogni comunità. Nella Sardegna Meridionale a oggi sono 75 gli uffici postali già operativi dopo gli interventi di ristrutturazione e 9 quelli attualmente interessati dai lavori previsti dal progetto.

Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, si è proceduto con la rimozione delle blindature tra clienti e impiegati nell’area dedicata alla sportelleria, la realizzazione di uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, la posa di un percorso in rilievo sul pavimento per facilitare la mobilità delle persone con disabilità visive, l’inserimento di nuovi arredi progettati per agevolare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Il progetto Polis valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, come in 112 uffici postali della Sardegna Meridionale, anche nell’ufficio postale di Mandas sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati Inps” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, 15 diversi certificati anagrafici ed è possibile presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto. L’ufficio postale di Mandas è aperto con il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.45.

