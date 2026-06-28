Un nuovo tassello si aggiunge a un percorso iniziato oltre vent'anni fa. Il Comune di Mandas si prepara infatti ad avviare l'iter per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, un'opera da 3 milioni e 800 mila euro finanziata dal Ministero dell’Interno. Dopo la comunicazione ufficiale dell'assegnazione delle risorse, domani, lunedì 29 giugno, il Consiglio comunale approverà la modifica del Documento unico di programmazione e l'inserimento della somma in bilancio, passaggio necessario per predisporre il progetto esecutivo e procedere successivamente con l'appalto dei lavori. La nuova struttura rappresenta l'approdo di un lungo cammino.

Nel 2002 fu istituito il Distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco, dopo tre anni di attività estiva. Cinque anni dopo arrivò il riconoscimento del Distaccamento misto, mentre nel 2015 venne istituito il Distaccamento permanente, inaugurato ufficialmente nel 2018. «Un altro sogno che sta per realizzarsi», commenta il sindaco Umberto Oppus, che ringrazia il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Nicola Micele, il comandante provinciale Luca Manselli e Antonio Giordano, già comandante a Cagliari e oggi vice capo del Reparto infrastrutture del Corpo nazionale. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas operano quotidianamente in un vasto territorio che comprende Trexenta, Gerrei, parte della Marmilla, il Sarcidano e la Barbagia di Seulo.

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