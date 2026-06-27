I carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena, nel corso di un ordinario controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un giovane automobilista, 19 anni, cagliaritano, sottoposto poi a perquisizione personale col sequestro di un grammo di hashish e 4,2 grammi di marijuana.

Durante l'operazione preventiva sul territorio i carabinieri di Quartu hanno controllato una decina di automobilisti, alcuni sono stati sottoposti anche all'alcol test, con esito negativo.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio e di vigilanza stradale che l’Arma dei Carabinieri sviluppa quotidianamente, con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle arterie viarie e di prevenire e contrastare il fenomeno del consumo di droghe, mantenendo alta l'attenzione soprattutto nei contesti giovanili.







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