La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 7 per segnalare una violenta lite in corso sul lungomare del Poetto, a Quartu. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato due uomini che si fronteggiavano. 

Uno dei due, un ventiseienne cagliaritano, aveva con sé un machete di lunghezza complessiva di 46 centimetri: lo teneva nascosto nei pantaloncini. 

Per questo nei confronti del giovane è scattato l’arresto con l’accusa di minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’arma è stata immediatamente recuperata e sequestrata. Il ventiseienne è ai domiciliari. 

(Unioneonline)

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