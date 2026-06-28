Lite al Poetto di Quartu, spunta un machete: un arrestoI carabinieri chiamati per uno scontro in corso tra due uomini: l’arma trovata addosso a un ventiseienne
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La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 7 per segnalare una violenta lite in corso sul lungomare del Poetto, a Quartu. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato due uomini che si fronteggiavano.
Uno dei due, un ventiseienne cagliaritano, aveva con sé un machete di lunghezza complessiva di 46 centimetri: lo teneva nascosto nei pantaloncini.
Per questo nei confronti del giovane è scattato l’arresto con l’accusa di minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.
L’arma è stata immediatamente recuperata e sequestrata. Il ventiseienne è ai domiciliari.
(Unioneonline)