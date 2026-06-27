Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio nelle campagne di Sestu, in località  Cuccuru de sa Mandra, minacciando anche aziende e alcune case di campagna.

Al lavoro sul fronte del rogo  due squadre di vigili del fuoco, un elicottero della flotta regionale, le squadre del corpo forestale e associazioni di volontariato della Protezione civile.

Il fuoco è entrato anche nei cortili di alcune abitazioni rurali.

La macchina antincendio regionale oggi, come ogni giorno, è stata impegnata su più fronti: gli elicotteri sono decollati per intervenire anche a Pabillonis e Ploaghe. 

Addirittura tre, compreso un SuperPuma, hanno supportato le squadre a terra in territorio di Mores, in località Tuculla.  

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