Incendio minaccia case e aziende nelle campagne di SestuTre elicotteri in azione anche a Mores, attivato il SuperPuma
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Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio nelle campagne di Sestu, in località Cuccuru de sa Mandra, minacciando anche aziende e alcune case di campagna.
Al lavoro sul fronte del rogo due squadre di vigili del fuoco, un elicottero della flotta regionale, le squadre del corpo forestale e associazioni di volontariato della Protezione civile.
Il fuoco è entrato anche nei cortili di alcune abitazioni rurali.
La macchina antincendio regionale oggi, come ogni giorno, è stata impegnata su più fronti: gli elicotteri sono decollati per intervenire anche a Pabillonis e Ploaghe.
Addirittura tre, compreso un SuperPuma, hanno supportato le squadre a terra in territorio di Mores, in località Tuculla.