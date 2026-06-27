Capoterra, officina “trasformata” in inceneritore di fusti e cavi elettrici: area sequestrataBlitz del Corpo forestale, il titolare dell’attività è stato denunciato
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Un’officina trasformata in inceneritore: il personale della Stazione Forestale di Uta ha dato esecuzione a un’ordinanza di sequestro preventivo, emessa dal gip, in località Sa Guardia Lunga, nel territorio di Capoterra.
L’operazione ha interessato una proprietà interamente recintata al cui interno si trovano diversi capannoni adibiti a officina meccanica. Durante il sopralluogo, il personale del CFVA ha accertato la pratica illegale dello smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, che venivano dati alle fiamme.
In particolare è stato individuato un grosso fusto di ferro ancora fumante utilizzato per incenerire materiali derivanti dall'attività di carrozzeria, tra cui fusti di diluente, bottiglie e cavi elettrici.
Sequestrati un'area di circa 6.780 metri quadri e un quantitativo di circa 6 metri cubi di materiali già bruciati.
Il titolare dell’attività, residente a Capoterra, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. L’uomo dovrà rispondere del reato di gestione e smaltimento illecito di rifiuti, aggravato dalla natura pericolosa degli stessi e dall'utilizzo del fuoco come metodo di smaltimento.
Il Corpo forestale ricorda che «lo smaltimento dei rifiuti mediante combustione, oltre a inquinare il suolo, immette nell'atmosfera fumi altamente tossici, derivanti in questo caso da scarti di lavorazioni meccaniche e di carrozzeria».
(Unioneonline)