«Studiate, credete nelle vostre capacità, partecipate ai concorsi pubblici».

Questo l'invito lanciato ai giovani di Burcei dal nuovo sindaco Marcello Malloru attraverso i social.

Malloru ricorda che «il lavoro nella pubblica amministrazione non rappresenta soltanto una stabilità professionale, ma anche la possibilità di contribuire concretamente alla crescita e allo sviluppo della propria comunità. I concorsi continueranno a essere banditi. Le opportunità ci saranno. Le competenze, però, dipendono dall’impegno di ciascuno di voi. Il futuro del nostro paese passa anche dalle vostre idee, dal vostro entusiasmo e dalla vostra preparazione. L’amministrazione comunale vuole essere al vostro fianco, accompagnandovi verso un futuro di crescita personale e professionale».

Il sindaco ricorda pure che «tutti i concorsi pubblici sono pubblicati sul portale ufficiale: *inpa.gov.it* Serve solo SPID per candidarti. È gratis e veloce».

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