Spreco continuo di acqua potabile e disagi per i residenti. A Senorbì torna al centro dell'attenzione il problema delle perdite nella rete idrica, con diverse situazioni che, secondo l'amministrazione comunale, si trascinano ormai da mesi e, in alcuni casi, addirittura da anni. Tra i casi più evidenti ci sono quelli di Largo Abruzzi e via Giuseppe Atzeni, dove le fuoriuscite d'acqua continuano senza che venga eseguito un intervento risolutivo.

A denunciare la situazione è il sindaco Alessandro Pireddu, che punta il dito contro i ritardi negli interventi di Abbanoa. «Da oltre un anno – afferma il primo cittadino – il Comune e anche i privati cittadini continuano a segnalare queste perdite. Abbanoa effettua sopralluoghi con continuità, ma, nonostante le verifiche, gli interventi definitivi non arrivano mai».

Il risultato è uno spreco costante di acqua potabile che preoccupa l'amministrazione comunale, soprattutto in un periodo in cui la risorsa idrica rappresenta un bene sempre più prezioso. Le richieste di intervento si sono susseguite nel tempo, sia attraverso le comunicazioni ufficiali del Comune sia tramite le segnalazioni dei residenti, senza però ottenere una soluzione definitiva. L'amministrazione cittadina rinnova quindi l'appello affinché venga programmato un intervento urgente per eliminare le perdite e mettere fine a una situazione che si protrae da troppo tempo.

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