In corso l'operazione di bonifica nei terreni devastati dal grosso incendio che ha imperversato per diverse ore nelle campagne di Sestu ai confini con Settimo e Soleminis. Interessate diverse località.

Il fuoco ha aggredito diversi ettari di sterpaglie, canneti, un vigneto, piante d’alto fusto, compresi ulivi e ha fatto irruzione anche nel cortile di una abitazione.

Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco con diverse squadre, i forestali, il Gauf, i volontari del Maasise, del Nos, de “Il Maestrale” di Monserrato. Sul posto anche la Polizia locale di Sestu. Il rogo è stato circoscritto e domato dopo diverse ore.

In corso le operazioni di bonifica. Gravi i danni. Fra le località più colpite, quelle di Sa Mandara e Riu durci. Scattano anche le indagini della Forestale per risalire alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità.

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