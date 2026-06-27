Sestu, circoscritte le fiamme che hanno aggredito anche un vigneto e un cortile: gravi i danniScattano le operazioni di bonifica e le indagini della Forestale per risalire alle cause dell’incendio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In corso l'operazione di bonifica nei terreni devastati dal grosso incendio che ha imperversato per diverse ore nelle campagne di Sestu ai confini con Settimo e Soleminis. Interessate diverse località.
Il fuoco ha aggredito diversi ettari di sterpaglie, canneti, un vigneto, piante d’alto fusto, compresi ulivi e ha fatto irruzione anche nel cortile di una abitazione.
Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco con diverse squadre, i forestali, il Gauf, i volontari del Maasise, del Nos, de “Il Maestrale” di Monserrato. Sul posto anche la Polizia locale di Sestu. Il rogo è stato circoscritto e domato dopo diverse ore.
In corso le operazioni di bonifica. Gravi i danni. Fra le località più colpite, quelle di Sa Mandara e Riu durci. Scattano anche le indagini della Forestale per risalire alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità.