Atto finale per il Cre Voice, la gara di canto dell'oratorio della basilica di Sant'Elena a Quartu. Dopo le selezioni delle scorse settimane, la finale ha visto trionfare la 17enne Matilda Deiana che si è esibita con una canzone di Alessandra Amoroso.

Dietro di lei Melissa Marcelli e la vincitrice di Sanremo Junior, Gaia Deiana. Alla prima classificata è andato un assegno di 300 euro consegnato dagli animatori e dal responsabile dell'oratorio e vice parroco della basilica don Euphrem. Tutti i finalisti si sono esibiti nel palco allestito nei locali di via Porcu dove in queste settimane si stanno svolgendo le attività del Cregrest estivo.

A decretare il podio una giuria di esperti guidata dal maestro Federico Liguori, direttore del coro Clara Voce. Tutto attorno il grande tifo di parenti e amici dei ragazzi che si sono esibiti. Nei tavoli allestiti, spazio alla cena preparata come sempre dai Samaritani, ossia i genitori collaboratori e le catechiste della parrocchia che danno sostegno con la preparazione del cibo e con una perfetta organizzazione.

«Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato», ha detto don Euphrem, «anche questo concorso canoro è stata l'occasione per stare insieme, per essere felici. Quanco ci sono tutte queste persone possiamo fare qualcosa».

Le attività estive del Cre andranno avanti ancora per una settimana, per poi concludersi sabato prossimo, con i consueti appuntamenti: mercoledì l'Apericre e sabato la messa alle 19 seguita dalla cena comunitaria. Proprio quest'anno l'oratorio ha registrato numeri da record, con 101 animatori e 100 iscritti.

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