Un progetto nato dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale sta restituendo nuova vita a uno degli angoli più belli del tratto costiero di Frutti d’Oro. Sono partiti i primi interventi di riqualificazione dell’area prospiciente la spiaggia, concessa al Comune grazie a un percorso condiviso con i residenti del quartiere. «L’iniziativa – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, è stata resa possibile anche grazie all’impegno dell’amministratore del condominio e consigliere comunale Luigi Frau, che ha contribuito a favorire il dialogo tra la comunità locale e il Comune. L’obiettivo è quello di recuperare e valorizzare uno spazio particolarmente frequentato durante la stagione estiva, trasformandolo in un luogo sempre più accogliente e funzionale per residenti e visitatori».

Nei giorni scorsi sono stati completati i primi lavori di sistemazione dell’arenile e di allestimento delle aree che ospiteranno lo Spiaggia day, iniziativa dedicata ai bambini e alle famiglie. «A catturare l’attenzione, durante l’avvio del cantiere – dice Garau -, è stata soprattutto la presenza dei più piccoli. Affacciati alla staccionata e incuriositi dai lavori in corso, hanno seguito con attenzione ogni fase degli interventi, quasi fossero piccoli direttori dei lavori. Un’immagine che rappresenta bene lo spirito del progetto: coinvolgere la comunità e trasmettere alle nuove generazioni il valore della cura e della tutela del territorio».

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