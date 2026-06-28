Dopo un iter durato diversi anni, il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) del Comune di Pula è diventato operativo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS). Il documento definisce le modalità di gestione e valorizzazione del litorale comunale, individuando le aree destinate ai servizi, alle concessioni e alla tutela ambientale. Secondo quanto illustrato dall'amministrazione comunale, il 90% delle spiagge resterà a libero accesso, mentre le concessioni demaniali interesseranno una parte limitata del litorale. Il Piano prevede nove nuove concessioni e una serie di interventi destinati a migliorare i servizi per residenti e visitatori.

Tra le opere programmate figurano cinque pedane per garantire l'accessibilità alle persone con disabilità, quattro nuove postazioni di salvamento, sette parcheggi aggiuntivi rispetto agli otto già esistenti, due approdi – uno lungo la costa e uno in prossimità dell'isola di San Macario – oltre a tre campi boe e a un circolo velico. Il PUL individua inoltre una spiaggia dedicata al naturismo, aree per gli animali d'affezione, spazi picnic e otto postazioni destinate alla celebrazione di matrimoni in riva al mare. Sul fronte economico, il Comune stima che l'attuazione del Piano possa generare fino a 800 nuovi posti di lavoro attraverso l'avvio di nuove attività legate al turismo e ai servizi balneari. Si tratta di una previsione contenuta nella pianificazione, il cui effettivo impatto dipenderà dalla realizzazione degli interventi e dagli investimenti che seguiranno.

Tra gli aspetti evidenziati dall'amministrazione vi è anche la possibilità di attivare 33 concessioni in aree extra-demaniali entro i duemila metri dalla costa. Secondo il Comune, questa scelta consentirà di valorizzare terreni finora interessati da limitazioni urbanistiche, favorendo nuove iniziative con finalità turistiche e ricettive, nel rispetto delle norme vigenti. Con l'entrata in vigore del Piano dei Litorali si apre ora la fase attuativa, durante la quale dovranno essere avviate le procedure per l'assegnazione delle concessioni e la realizzazione delle opere previste.

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