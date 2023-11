La spiaggia di San Giovanni, la più vicina al centro abitato di Muravera (sono appena tre chilometri), vivrà tutto l’anno grazie ad un progetto da mezzo milione di euro. I turisti e i residenti, dal 2024, potranno trovare infatti attrezzi per fare ginnastica, nuovi parcheggi, servizi igienici, ristorante e un chiosco aperto anche d’inverno (è pronto il bando per l’assegnazione dell’area).

«Questo investimento – sottolinea il sindaco di Muravera Salvatore Piu - è un segno tangibile dell'impegno dell'amministrazione comunale a rendere San Giovanni una località più attraente e funzionale».

La Marina di San Giovanni da alcuni anni è sempre più frequentata dai muraveresi e dai turisti grazie alle lunghe passerelle in legno, ideali per una passeggiata anche d’inverno. Adesso si punta a popolare il lungomare a giugno come a gennaio e avvicinare sempre più la spiaggia al centro abitato.

