L’individuazione delle commissioni consiliari e il servizio estivo bus-navetta. Sono questi alcuni dei punti che saranno discussi mercoledì 15 luglio (ore 11, aula Piero Loddo) nel corso del Consiglio comunale presieduto dalla sindaca di Muravera Francesca Mattana. Nei giorni scorsi la sindaca ha fatto il punto sui primi 30 giorni mettendo in evidenza le iniziative avviate sul fronte della sicurezza (procedure per rafforzare la polizia locale), del decoro urbano (sfalci e raccolta rifiuti), dei servizi estivi (infopoint, salvamento), della scuola, dello sport e della sanità.

Tra le tante cose “sono stati effettuati - ha spiegato la sindaca in un video affidato ai social - sopralluoghi nel centro abitato e nelle borgate per verificare le criticità presenti sul territorio. Da queste verifiche è nato un dossier destinato agli uffici comunali sulla segnaletica verticale ancora danneggiata o abbattuta dopo il ciclone e le forti raffiche di vento dello scorso febbraio. Parallelamente, due squadre di operai sono state impiegate nella pulizia dell’area di Monte Nai, a ridosso del centro abitato”. Tante cose da fare, insomma, e un continuo appello rivolto ai cittadini, quello alla collaborazione.

Operativo anche il gruppo di minoranza guidato dal consigliere Michele Secci con una interpellanza già presentata per l’impiego della compagnia barracellare e un appello alla tolleranza zero sul fronte abbandono dei rifiuti.

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