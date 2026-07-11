Autobotte in funzione a Nurallao a seguito del divieto di utilizzo dell’acqua della rete idrica per usi potabili e domestici.

Decisione presa a seguito di segnalazioni al comune da parte della Asl di alterazioni che necessitano di ulteriori controlli. L’azienda ha infatti preso un campione per un controllo nel punto scuola e questo ha evidenziato delle anomalie. Lo stesso non è stato evidenziato in altri punti del paese.

Abbanoa ha già provveduto a fare altre analisi e non sono state rilevate anomalie. Ma dopo l’avviso pervenuto nell’ufficio del sindaco, l’ordinanza per acqua non potabile è stata emessa quasi in automatico.

Per ovviare all’evidente disagio che questa situazione sta causando ai cittadini di Nurallao, è intervenuto subito il mezzo di Abbanoa.

L’autobotte resterà a disposizione fino a che l’emergenza non sarà rientrata, resterà fissa nel punto scelto per la distribuzione spostandosi solo per ricaricare l’acqua.

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