Capoterra, Nicolò Barella ospite in ComuneL’ex rossoblù in municipio ha incontrato il sindaco Garau
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Tappa in municipio per Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter e della Nazionale è stato accolto dal sindaco Beniamino Garau per una visita speciale negli uffici comunali di Capoterra.
Il campione neroazzurro ha approfittato degli ultimi giorni di vacanza prima dell’inizio della preparazione in vista della prossima stagione per richiedere le carte d’identità per i figli.
Per il sindaco un piacevole incontro, suggellato con una foto ricordo: «È stata una gradevole sorpresa – racconta Beniamino Garau -, dopo la tappa all’Ufficio anagrafe ci siamo fermati a conversare per qualche minuto, l’ho invitato a tornare a Capoterra, città di origine della moglie Federica Schievenin, quando il prossimo anno inaugureremo il nuovo stadio di calcio, un impianto moderno che permetterà al movimento sportivo di fare un salto di qualità».