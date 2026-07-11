Si è svolta ieri sera nel Parco archeologico di Monte Luna, a Senorbì, l'edizione 2026 di "Una Notte al Museo", appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale che ha unito archeologia e letteratura nella suggestiva cornice del colle che custodisce le origini del paese.

La serata è stata dedicata a "Luoghi Letterari Sardegna", progetto editoriale di Arkadia Editore giunto alla seconda edizione, che raccoglie racconti ambientati in alcuni dei centri più rappresentativi dell'isola. Tra questi figura anche Senorbì, protagonista del racconto firmato dallo scrittore Andrea Alba, candidato al Premio Strega 2026 con il romanzo “L'ombra di Kafka”. «I luoghi di cui scrivo e leggo sono spazi che abito per un bel po' e che poi, alla fine, mi convinco mi appartengano», ha spiegato l'autore.

All'iniziativa hanno preso parte anche le assessore comunali Sonia Mascia e Sara Mascia, gli ideatori del progetto editoriale "Luoghi Letterari Sardegna” Gianmarco Murru e Giulio Pisano, insieme a Roberto Lai, curatore della promozione grafica del volume. Le copie del libro sono state messe a disposizione grazie alla collaborazione della Gramar Cartolibreria di Marco Serra.

Al termine dell'incontro il pubblico si è ritrovato per il tradizionale "Rinfresco sotto le stelle", organizzato con la collaborazione della Pro Loco di Senorbì, della cooperativa Sa Domu Nosta e della Cantina Trexenta. Il servizio bar è stato curato dal Comitato Sant'Antioco e Santa Mariedda 2026, mentre la Gelateria Eden ha distribuito ai partecipanti buoni sconto per l'acquisto di un gelato. Alla realizzazione della manifestazione hanno collaborato anche l'amministrazione comunale di Senorbì e le numerose realtà del territorio coinvolte nell’organizzazione.

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