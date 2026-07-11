Cestino dei rifiuti vuoto, ma lattine e bottigliette abbandonate a pochi passi, sotto i gradini del Palazzo Municipale.

È l'episodio denunciato dal sindaco di Mandas, Umberto Oppus, che interviene con un messaggio rivolto ai cittadini per richiamare al rispetto del decoro urbano e delle regole. Il primo cittadino ricorda che l'abbandono dei rifiuti costituisce un illecito amministrativo e, nei casi previsti dalla normativa, può configurare anche un reato.

Per questo auspica che i responsabili provvedano a rimuovere quanto lasciato durante la notte. In caso contrario, avverte, il Comune procederà con la verifica delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e adotterà i provvedimenti previsti dalla legge. «Il paese è di tutti e più è ben tenuto, più lo rende accogliente», sottolinea Oppus, che coglie l'occasione per ringraziare una cittadina, originaria del Nord Italia e residente a Mandas, che si è spontaneamente impegnata a raccogliere lattine e bottigliette lasciate in diversi punti del centro abitato.

L'appello del sindaco si estende anche alle campagne, dove il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti continua a rappresentare un problema. L'invito è a riportare sempre a casa i propri rifiuti e a collaborare per mantenere pulito il territorio. «Occorre la collaborazione di tutti», conclude il primo cittadino, ribadendo che il rispetto degli spazi pubblici è un dovere condiviso e un elemento fondamentale per la qualità della vita e l'immagine del paese.

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