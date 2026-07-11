Un cadavere è stato trovato a Mari Pintau sul litorale di Quartu. Localizzata nelle vicinanze anche un'auto. Sul posto stanno operando gli agenti del Commissariato di Quartu per risalire alla causa della morte dell'uomo.

Al momento non filtrano indiscrezioni anche in attesa dell'arrivo del medico legale e del recupero della salma.

Della vicenda è stata informata anche la Procura.

Stamattina a Quartu era stato lanciato l’allarme per un cinquantenne scomparso. 

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