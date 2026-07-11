il dramma
11 luglio 2026 alle 16:05
Mari Pintau, trovato il corpo senza vita di un uomoSul posto il medico legale, l’auto era a poca distanza: accertamenti sulla dinamica
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Un cadavere è stato trovato a Mari Pintau sul litorale di Quartu. Localizzata nelle vicinanze anche un'auto. Sul posto stanno operando gli agenti del Commissariato di Quartu per risalire alla causa della morte dell'uomo.
Al momento non filtrano indiscrezioni anche in attesa dell'arrivo del medico legale e del recupero della salma.
Della vicenda è stata informata anche la Procura.
Stamattina a Quartu era stato lanciato l’allarme per un cinquantenne scomparso.
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