Il dramma
11 luglio 2026 alle 13:40aggiornato il 11 luglio 2026 alle 13:47
Chia, tragedia a Su Giudeu: donna muore mentre fa il bagnoLa vittima aveva 60 anni, inutili i soccorsi. Il decesso mentre la donna era in acqua con il marito
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Tragedia a Chia. Una donna di 60 anni è deceduta nella spiaggia di Su Giudeu nel comune di Domus de Maria. Secondo una prima ricostruzione, è annegata mentre stava facendo il bagno insieme al marito.
Sono stati immediati i soccorsi con l’arrivo del personale sanitario del 118. La donna è stata portata in spiaggia, è intervenuto anche l’elisoccorso, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili.
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