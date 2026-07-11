Tragedia a Chia. Una donna di 60 anni è deceduta nella spiaggia di Su Giudeu nel comune di Domus de Maria. Secondo una prima ricostruzione, è annegata mentre stava facendo il bagno insieme al marito.

Sono stati immediati i soccorsi con l’arrivo del personale sanitario del 118. La donna è stata portata in spiaggia, è intervenuto anche l’elisoccorso, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili.

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