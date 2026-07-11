Donori, il 25 luglio l’edizione 2026 della Sagra dell’EmigratoDopo la cena conviviale a base di prodotti tipici, la serata proseguirà con balli sardi e liscio e lo spettacolo Dj set con Gianni Zuddas
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Torna a Donori il tradizionale appuntamento di luglio con la festa dedicata ai compaesani emigrati che fanno ritorno in paese per le vacanze estive.
Una ricorrenza molto sentita che è valsa alla Pro Loco il premio nazionale dell’Epli (Ente Pro Loco Italia) per la categoria “Sagre d’eccellenza d’Italia” riservata alle iniziative che si distinguono per qualità e autenticità.
La Sagra si svolgerà quest’anno il 25 luglio, dalle 20.00, nel parco di Sa Defenza dove saranno presenti le esposizioni di hobbisti e artigiani.
Dopo la cena conviviale a base di prodotti tipici, la serata proseguirà con balli sardi e liscio e lo spettacolo Dj set con Gianni Zuddas. Prenotazioni fino al 22 luglio al numero 3425503337.