Entra nel vivo a Quartu Sciampitta il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quarto che porta in città i suoni e i colori dei gruppi provenienti da tutte le parti del mondo e che andrà avanti fino a mercoledì.

Quest'anno i protagonisti sono il Portogallo, l'Argentina e il Perù assieme al Friuli e ai gruppi sardi. Per consentire gli spettacoli sul palco allestito in piazza mercato e le varie iniziative, sono previste una serie di modifiche al traffico.

Fino a mercoledì divieti di traffico e sosta con rimozione forzata in piazza mercato, area adibita alla sosta antistante il mercato civico, adiacente a via Porcu, per la presenza del palco e delle sedie per il pubblico. Divieto di sosta anche in via Umberto nel tratto compreso tra via Porcu e via Vittorio Emanuele. Domani, lunedì e mercoledì dalle 14 alle 24 traffico chiuso e divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Porcu tra via Martini e via Umberto I. Inoltre direzione obbligatoria in via Garibaldi all’incrocio con via Martini e a destra in via Martini per chi arriva da via Cialdini. Sciampitta, dopo la messa dei popoli e la sfilata di questa sera, prosegue anche domani con Chenecratas, la rassegna di musica e canto popolare alle 21 in piazza mercato con Ignazio Marcia, Gianmarco Zanda, Fabiano Patteri, Viviana Spada, Peppino Patteri, Rita Farci, Paolo Mereu, Luca Panna e Tore Ennas. E ancora Pierpaolo Falqui, Romeo Dentoni e Dolores Dentoni, a cura di Tonio Pani. Parteciperanno Mario Brai e Stefano Cara e ei gruppi di Portogallo e Friuli.

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