Il titolare di un esercizio commerciale di Selargius è stato denunciato all’autorità giudiziaria per aver messo in vendita prodotti pericolosi per la salute delle donne.

Il provvedimento è scattato dopo un’ispezione dei carabinieri del Nas. Nel corso del controllo i militari hanno trovato nel negozio prodotti – cosmetici e saponi profumati - contenenti sostanze dannose, cancerogene e mutogene.

La merce interessata alla violazione è stata così sottoposta a sequestro, mentre per il titolare è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria.

(Unioneonline)

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