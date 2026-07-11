Ortacesus si prepara a vivere una serata all’insegna della musica e del divertimento con il Carnevale estivo, in programma oggi, sabato 11 luglio, in piazza Luigi Pisano. La serata prenderà il via alle 20 con aperitivi e il dj set di Roberto Ballicu, mentre dalle 22 spazio a “Abbronzatissima”, il party dedicato ai grandi successi italiani degli anni Novanta e Duemila. Il format, ispirato al tema del Carnevale estivo, proporrà balli, animazione e una serata di festa aperta a tutte le età.

Negli ultimi anni i Carnevali estivi si sono diffusi in molte località italiane, soprattutto nei centri turistici e nei piccoli paesi, trasformandosi in occasioni di aggregazione capaci di richiamare pubblico anche lontano dal tradizionale periodo carnevalesco.

Pur non avendo le radici storiche del Carnevale celebrato prima della Quaresima, queste manifestazioni ne riprendono gli elementi più caratteristici – maschere, carri, musica e spettacoli – adattandoli all'atmosfera delle serate estive. L'idea nasce proprio dal desiderio di riportare in piazza lo spirito di festa e convivialità tipico del Carnevale, valorizzando al tempo stesso il territorio e le iniziative locali.

L’iniziativa in programma stasera nel piccolo centro della Trexenta punta ad animare il centro del paese e a richiamare residenti e visitatori per una notte di musica, maschere e intrattenimento nel cuore dell’estate.

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