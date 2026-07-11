Si chiude con un bilancio decisamente positivo la stagione sportiva dell'ASD Ritmica Pula Ginnastica Ritmica, protagonista alla "Ginnastica in Festa – Summer Edition 2026", la manifestazione nazionale disputata a Rimini che ogni anno riunisce migliaia di ginnaste provenienti da tutta Italia.

A brillare è stata soprattutto Virginia Pantaleo, autrice di una prestazione di altissimo livello che le ha permesso di conquistare un prestigioso doppio podio: medaglia d'argento al corpo libero e medaglia di bronzo alla fune, confermandosi tra le migliori interpreti della propria categoria.

Ottimi risultati anche per le altre atlete della società. La giovanissima Rebecca Mameli, classe 2016, ha raggiunto la finale alla palla, chiudendo con un eccellente sesto posto, mentre Rachele Atzeni, classe 2011, ha conquistato la finale al corpo libero classificandosi settima.

Le prestazioni ottenute a Rimini rappresentano il coronamento di un'intera stagione di lavoro e sacrifici e testimoniano la crescita costante della società, che ha saputo distinguersi anche grazie alle buone prove offerte dall'intero gruppo composto da Sara Salinitro, Aurora Congiu, Isabella Piu, Marianna Monni, Giorgia Vitale, Virginia Capelli, Camilla Cresto, Maria Serra, Rossella Atzeri e Beatrice Frau, tutte protagoniste di una partecipazione di alto livello.

A rendere ancora più significativo il finale di stagione è arrivata anche la convocazione agli allenamenti nazionali di Piancavallo per sei ginnaste della società. Rebecca Mameli, Camilla Cresto, Giorgia Vitale, Isabella Piu, Sara Salinitro e Virginia Pantaleo, grazie al titolo di campionesse regionali 2026, prenderanno parte agli stage delle categorie LA, LB e LC, un importante riconoscimento riservato alle atlete che si sono maggiormente distinte durante l'anno.

Per l'ASD Ritmica Pula si conclude così una stagione ricca di soddisfazioni, nella quale i risultati ottenuti a livello regionale e nazionale confermano la qualità del lavoro svolto quotidianamente dalle atlete e dallo staff tecnico. Un percorso di crescita che guarda già ai prossimi appuntamenti con entusiasmo e con la consapevolezza di aver consolidato il proprio ruolo tra le realtà più competitive della ginnastica ritmica sarda.

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