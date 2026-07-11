Prima edizione della Sagra della Pecora a Siurgus Donigala. L’appuntamento è per stasera, sabato 11 luglio, nella località Sa Omu Otuanusu, lungo la strada provinciale per Mandas, con una serata dedicata alla gastronomia e alla tradizione pastorale del territorio.

La cena prenderà il via alle 20.30 con un ricco menù che comprende malloreddus alla campidanese, pecora bollita con patate e cipolla, pecora arrosto, formaggio, verdure di stagione, pane, acqua, vino, dolce e anguria. Ad accompagnare la serata saranno l’intrattenimento musicale e i balli sardi con Rolando Piras e Alessandro Artizzu, mentre a seguire è previsto un dj set.

Il ricavato della manifestazione sarà destinato ai festeggiamenti in onore di Santa Maria. Le tradizionali sagre della pecora in Sardegna rappresentano uno degli appuntamenti più autentici della cultura agro-pastorale dell'isola. Nate per valorizzare il lavoro dei pastori e i prodotti dell'allevamento ovino, queste manifestazioni uniscono gastronomia, folklore e convivialità, attirando ogni anno residenti e visitatori.

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